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Олимпиада-2022 в Пекине

Уайлд вошел в состав сборной России по сноуборду на Олимпийские игры в Пекин

Cоревнования по сноуборду на Олимпиаде пройдут с 5 по 15 февраля.
Вик Уайлд EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Вик Уайлд
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион 2014 года Вик Уайлд вошел в состав сборной России по сноуборду для участия в Играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Олимпийские соревнования по сноуборду пройдут с 5 по 15 февраля.

"В параллельных дисциплинах выступят [Дмитрий] Логинов, [Андрей] Соболев, [Игорь] Слуев, [Вик] Уайлд. У женщин - [София] Надыршина, [Полина] Смоленцова, [Милена] Быкова, [Наталья] Соболева", - сказал Тихомиров.

Также на Олимпиаде выступит Владислав Хадарин, который соревнуется в биг-эйре и слоупстайле.

Российская команда ждет получения дополнительных квот на Олимпийские игры. "Более реалистично, что нам достанется одна квота, и, скорее всего, в сноуборд-кроссе, хотя и надеемся на квоту в женском слоуп-стайле", - отметил Тихомиров.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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