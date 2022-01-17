Мэр Мадрида выступил за то, чтобы Джокович принял участие в турнире в столице Испании

МАДРИД, 17 января. /ТАСС/. Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда выступил за то, чтобы сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович принял участие в профессиональном теннисном турнире Mutua Madrid Open, который должен состояться в Мадриде с 1 по 8 мая. Соответствующее заявление градоначальник сделал в понедельник.

"Что касается его въезда в Испанию, это будет определять правительство страны", - приводит слова мэра газета El Confidencial. "Он остается первой ракеткой мира и вместе с остальными заметными фигурами, которые приезжают на Mutua Madrid Open, является элементом рекламы, который гарантирует успех Mutua Madrid Open среди публики", - добавил Мартинес-Альмейда.

Комментируя ситуацию вокруг сербского теннисиста, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в понедельник, что любой человек "должен соблюдать санитарные нормы страны".

Джокович прилетел в Австралию для участия в первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open. Он был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но иск был отклонен.