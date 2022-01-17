Есипенко обыграл Карякина на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 17 января. Российский шахматист Андрей Есипенко белыми фигурами одержал победу над соотечественником Сергеем Карякиным в третьем туре супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Участие в турнире принимают 14 шахматистов, которые сыграют в один круг. В прошлом году Есипенко занял третье место на турнире. 19-летний шахматист является выпускником образовательного центра "Сириус", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Карякину 32 года, он занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Россиянин является победителем турнира претендентов 2016 года и обладателем Кубка мира 2015 года. Карякин выигрывал турнир в Вейк-ан-Зее в 2009 году.