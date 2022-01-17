Кучерова признали третьей звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 17 января. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан третьей звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кучеров в трех играх регулярного чемпионата на прошедшей неделе забросил три шайбы, сделал четыре результативные передачи и помог "Тампе" одержать победы над "Баффало" (6:1), "Ванкувером" (4:2) и "Далласом" (3:1). В нынешнем сезоне в восьми матчах регулярного чемпионата 28-летний россиянин набрал 13 (4 шайбы + 9 результативных передач) очков.

Первой звездой недели был признан канадский нападающий "Бостона" Брэд Маршанд. В четырех матчах недели он забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи.

Второй звездой стал вратарь "Чикаго" Марк-Андре Флёри. Канадский голкипер провел три матча, в которых его команда одержала победы над "Колмабусом" (4:2), "Монреалем" (3:2 в овертайме) и "Анахаймом" (3:0). Флёри отразил 95,7% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 1,32 шайбы за игру.