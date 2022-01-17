"Зенит" обыграл ЦСКА в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 17 января. Баскетболисты петербургского "Зенита" со счетом 81:68 обыграли московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Билли Бэрон, набравший 20 очков. У ЦСКА больше всех очков набрал Никола Милутинов (16).

"Зенит", прервавший серию ЦСКА из четырех побед, одержал восьмую победу в 11 встречах и занимает третье место в турнирной таблице. Армейцы потерпели третье поражение в 11 матчах, команда из Москвы располагается на четвертой строчке.

В следующем матче "Зенит" 23 января на выезде сыграет с саратовским "Автодором", а ЦСКА днем позже примет эстонский "Калев".