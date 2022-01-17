Международная федерация футбола признала Левандовского лучшим игроком года

На приз также претендовали аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Левандовский получил данную награду во второй раз. Ранее Месси обошел польского нападающего в голосовании за "Золотой мяч".

ТАСС, 17 января. Международная федерация футбола (ФИФА) признала польского нападающего германской "Баварии" Роберта Левандовского лучшим игроком 2021 года. Церемония награждения состоялась в штаб-квартире организации в Цюрихе и прошла в онлайн-формате.

Обладатель приза лучшему игроку года по версии ФИФА определяется путем голосования международного пула журналистов, главных тренеров и капитанов мужских и женских национальных команд.

ФИФА награждает лучшего футболиста года с 1991 года. Международная федерация футбола самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название "Золотой мяч ФИФА". С 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА. С тех пор ФИФА, помимо Левандовского, дважды признавала лучшим футболистом года Криштиану Роналду, по разу - хорвата Луку Модрича и Месси.

Левандовскому 33 года, в текущем сезоне нападающий забил 34 мяча в 27 играх за "Баварию". В 2021 году Левандовский побил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов за один сезон, который принадлежал Герду Мюллеру, забив 41 мяч - на один больше, чем бывший форвард "Баварии". По итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши форвард принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы.