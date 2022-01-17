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Мировой футбол

Семин: Левандовский забил больше всех голов, поэтому справедливо получил награду от ФИФА

В понедельник польский игрок был признан лучшим футболистом 2021 года
Юрий Семин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Юрий Семин
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский забивал в последние годы больше всех, поэтому Международная федерация футбола (ФИФА) справедливо признала его лучшим игроком 2021 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборной России Юрий Семин.

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В понедельник ФИФА признала Левандовского лучшим игроком 2021 года, также форвард выигрывал премию в 2020 году. На приз претендовали аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Ранее Месси обошел польского нападающего в голосовании за "Золотой мяч".

"Конечно, считаю результаты голосования справедливым, я за него как раз болел, - сказал Семин. - Левандовский заслужил награду как настоящий бомбардир. Во-первых, он является нападающим, а это позиция подразумевает забитые голы. В прошлых годах он забивал больше всех, поэтому ему и вручили. Лучший выбор, который мог быть".

Весной сборная Польши сыграет с командой России в стыковом матче за право выступить на чемпионате мира в Катаре. "Для него [Левандовского] мотивация - это матч, на который он выйдет против нашей сборной. Он хочет поехать на чемпионат мира. Для него мотивация не зависит от того, получил он награду или нет, он получил ее и забудет завтра, потому что ему предстоит игра в чемпионате Германии", - добавил Семин.

Обладатель приза лучшему игроку года по версии ФИФА определяется путем голосования международного пула журналистов, главных тренеров и капитанов мужских и женских национальных команд.

Левандовскому 33 года, в текущем сезоне нападающий забил 34 мяча в 27 играх за "Баварию". В 2021 году Левандовский побил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов за один сезон, который принадлежал Герду Мюллеру, забив 41 мяч - на один больше, чем бывший форвард "Баварии". По итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши форвард принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы.

Теги
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