Ковалевский: Левандовский заслужил и премию лучшему игроку года от ФИФА, и "Золотой мяч"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский заслужил быть признанным лучшим игроком 2021 года как по версии Международной федерации футбола (ФИФА), так и по версии французского журнала France Football, который вручает награду "Золотой мяч". Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер сборной Польши Войцех Ковалевский.

В понедельник ФИФА признала Левандовского лучшим игроком 2021 года, также форвард выигрывал премию в 2020 году. На приз также претендовали аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Ранее Месси обошел польского нападающего в голосовании за "Золотой мяч".

"Я считаю, что он заслужил эту награду и ту, которую не получил, говорю про "Золотой мяч", это не только мое мнение, многие футбольные специалисты и игроки говорили о том, что именно Левандовский является лучшим футболистом мира и вполне заслужил всех наград, которые он получил за последнее время, - сказал Ковалевский. - То, что "Золотой мяч", не оказался в руках Роберта, является недопониманием для меня. Но это никак не повлияло на самого Роберта, на его спортивную форму, стремление к успехам и рекордам. Он по-прежнему показывает топовый уровень и результативность, не удивляет, что он достигает таких целей и заслуживает таких наград".

"Хочу его поздравить с этой наградой и пожелать здоровья и очередных успехов. Насколько эта награда значима для польского футбола? Конечно, в истории нашего футбола было много великих и известных игроков, но никто не зарабатывал до этого такого признания в мировом футболе, именно Левандовский является иконой польского футбола. Все его индивидуальные и командные награды, конечно, радуют всех болельщиков футбола в Польше. Все они мечтают о том, чтобы Левандовский получал награды, также они рады, что Роберт есть у сборной Польши", - добавил Ковалевский.

Левандовскому 33 года, в текущем сезоне нападающий забил 34 мяча в 27 играх за "Баварию". В 2021 году Левандовский побил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов за один сезон, который принадлежал Герду Мюллеру, забив 41 мяч - на один больше, чем бывший форвард "Баварии". По итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши форвард принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы.