{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Гол Наместникова в меньшинстве помог "Детройту" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

Российский форвард забросил 11-ю шайбу в текущем сезоне

ТАСС, 17 января. "Детройт" в оветайме обыграл "Баффало" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Хенри Йокихарью (10-я минута) и Джефф Скиннер (50). У гостей отличились российский нападающий Владислав Наместников (51, в меньшинстве) и Дилан Ларкин (54,63).

Наместников забросил 11-ю шайбу в сезоне, также на его счету девять передач в 40 матчах.

"Детройт" занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, набрав 41 очко в 40 матчах. "Баффало" идет шестым с 29 очками в 38 играх. В следующем матче "Детройт" примет "Даллас" 22 января, "Баффало" 19 января сыграет на выезде с "Оттавой".

Теги
НХЛ
Чемпионат Европы по гандболу
Определились соперники сборной России в основном раунде чемпионата Европы по гандболу
Россияне сыграют с командами Германии, Польши, Испании и Швеции
Читать полностью