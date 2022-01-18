Футболиста "Баварии" Левандовского признали лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА

ТАСС, 18 января. Международная федерация футбола (ФИФА) признала польского форварда германской "Баварии" Роберта Левандовского лучшим игроком 2021 года. Поляк обошел аргентинского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, которому ранее проиграл в голосовании за "Золотой мяч".

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Церемония награждения состоялась в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе и прошла в онлайн-формате. В ней принимали участие президент организации Джанни Инфантино, несколько футбольных гостей и ведущие, большинство победителей наград, включая Левандовского, выходили на связь по видеозвонку. Это не помешало поляку получить приз в прямом эфире от председателя правления "Баварии" Оливера Кана. ФИФА признала Левандовского лучшим игроком года второй раз подряд. "Спасибо большое за награду и поздравления! Для меня является честью выиграть этот приз. Сейчас я чувствую гордость и счастье. Эта награда также принадлежит моим партнерам и тренерам, потому что мы все вместе усердно работали, чтобы завоевать ее", - сказал Левандовский во время церемонии. Обладатель приза лучшему игроку года по версии ФИФА определяется путем голосования международного пула журналистов, главных тренеров и капитанов национальных команд. В итоговом голосовании Левандовский набрал 48 баллов, Месси стал вторым (44), тройку замкнул египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах (39). Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия поставили на первое место в голосовании Левандовского. Второе место Карпин отдал Салаху, третье - французскому форварду испанского "Реала" Кариму Бензема. У Джикии в тройку также вошли португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и Месси. ФИФА награждает лучшего футболиста года с 1991 года. Международная федерация футбола самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название "Золотой мяч ФИФА". С 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА. С тех пор ФИФА, помимо Левандовского, дважды признавала лучшим футболистом года Роналду, по разу - хорвата Луку Модрича и Месси. Левандовскому 33 года, в текущем сезоне нападающий забил 34 мяча в 27 играх за "Баварию". В 2021 году он побил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов за один сезон, который принадлежал Герду Мюллеру, забив 41 мяч - на один больше, чем бывший форвард "Баварии". По итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши форвард принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы. "Икона польского футбола" Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что ФИФА справедливо признала Левандовского лучшим игроком 2021 года. "Конечно, считаю результаты голосования справедливыми, я за него как раз болел, - сказал Семин ТАСС. - Левандовский заслужил награду как настоящий бомбардир. Он является нападающим, а это позиция подразумевает забитые голы. В прошлых годах он забивал больше всех, поэтому ему и вручили. Лучший выбор, который мог быть".

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Бывший голкипер сборной Польши Войцех Ковалевский назвал Левандовского иконой национальной футбола. "Хочу его поздравить с этой наградой и пожелать здоровья и очередных успехов, - сказал Ковалевский ТАСС. - Насколько эта награда значима для польского футбола? Конечно, в истории нашего футбола было много великих и известных игроков, но никто не зарабатывал до этого такого признания в мировом футболе, именно Левандовский является иконой польского футбола. Все его индивидуальные и командные награды, конечно, радуют всех болельщиков футбола в Польше. Все они мечтают о том, чтобы Левандовский получал награды, и рады, что Роберт есть у сборной Польши". "Я считаю, что он заслужил эту награду и ту, которую не получил, говорю про "Золотой мяч", это не только мое мнение, многие футбольные специалисты и игроки говорили о том, что именно Левандовский является лучшим футболистом мира и вполне заслужил всех наград, которые он получил за последнее время, - сказал Ковалевский. - То, что "Золотой мяч" не оказался в руках Роберта, является недопониманием для меня. Но это никак не повлияло на самого Роберта, на его спортивную форму, стремление к успехам и рекордам. Он по-прежнему показывает топовый уровень и результативность, не удивляет, что он достигает таких целей и заслуживает таких наград", - добавил он. Итоги голосования за "Золотой мяч" многие футбольные эксперты и болельщики называли несправедливыми, отмечая, что вместо Месси награду должен был получить Левандовский. В прошлом году Месси в составе сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки и был признан лучшим игроком турнира. В составе "Барселоны" он выиграл Кубок Испании, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата страны с 30 голами. В августе аргентинец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт на два года. В текущем сезоне 34-летний аргентинский нападающий провел за французскую команду 16 матчей, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. Роналду не остался без награды До вручения главной награды ФИФА объявила символическую сборную года. В нее вошли 11 игроков: вратарь Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ); защитники Давид Алаба ("Реал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"); полузащитники Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба - "Челси"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"); нападающие Роналду, Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд), Левандовский и Месси.

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Роналду, который стал седьмым в голосовании за приз лучшем игроку (23 балла), получил специальную награду. В 2021 году португалец побил рекорд по количеству голов за национальные сборные. На счету Роналду 115 голов в 184 матчах за команду Португалии, ранее рекорд принадлежал иранцу Али Даеи (109 мячей). Роналду приехал в штаб-квартиру ФИФА, а приз ему вручил Инфантино. "Получить награду - это мечта. В первую очередь мне нужно поблагодарить партнеров по сборной, особенно тех, которые выступали за команду в течение последних 20 лет. Я никогда не думал о том, чтобы побить этот рекорд. Я очень горд получить такой приз от ФИФА, которую значительно уважаю. Также хотел бы поблагодарить мою семью, детей. Это великое достижение, великолепно быть лучшим бомбардиром", - сказал Роналду во время церемонии. В 2021 году Роналду в составе "Ювентуса" стал обладателем Кубка Италии, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны, забив 29 голов. Сборная Португалии дошла до 1/8 финала чемпионата Европы, где проиграла команде Бельгии со счетом 0:1, Роналду стал лучшим бомбардиром турнира (пять голов). Португальцу 36 лет, в конце августа 2021 года он вернулся в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 по 2009 год. Нападающий также играл за "Реал" и португальский "Спортинг". В начале церемонии специальную награду также вручили канадской нападающей американского клуба "Портленд Торнс" Кристин Синклер. Она является лучшим бомбардиром в истории мужских и женских сборных. Синклер забила 188 голов за сборную Канады. Другие награды ФИФА также назвала лучшую футболистку года. Ей стала испанка Алексия Путельяс из "Барселоны". Она в прошлом году выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также стала победительницей Лиги чемпионов. По итогам 2021 года Путельяс также выиграла "Золотой мяч". Была объявлена женская символическая сборная мира. В нее вошли Кристиана Эндлер ("Лион"), Милли Брайт ("Челси"), Люси Бронз ("Манчестер Сити"), Магдалена Эрикссон ("Челси"), Венди Ренар ("Лион"), Эстефания Банини ("Атлетико"), Барбара Бонансеа ("Ювентус"), Карли Ллойд ("Скай Блю") , Марта ("Орландо"), Вивианне Мидема ("Арсенал") и Алекс Морган ("Сан-Диего"). После вручения специальной награды Синклер ФИФА наградила лучших вратарей в женском и мужском футболе. Среди девушек приз получила Эндлер. У мужчин лучшим стал сенегальский голкипер английского "Челси" Эдуар Менди. Также на награду претендовали Доннарумма и вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер. Лучшими тренерами года стали возглавляющие мужскую и женскую команды "Челси" Томас Тухель и Эмма Хейз. Приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол по версии ФИФА получил аргентинский полузащитник испанской "Севильи" Эрик Ламела. 14 марта 2021 года он, выступая за "Тоттенхэм", забил в ворота "Арсенала" в матче чемпионата Англии. В прошлом году этот приз выиграл южнокорейский форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

' YouTube/FIFA'