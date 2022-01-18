Теннисистка Звонарева не сумела выйти во второй круг Australian Open

ТАСС, 18 января. Россиянка Вера Звонарева уступила бельгийке Элизе Мертенс в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 26-летней Мертенс, посеянной на турнире под 19-м номером. Во втором круге она встретится с победителем матча между француженкой Осеан Доден и румынкой Ириной Бегу.

Мертенс занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом бельгийки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2018 года.

Звонаревой 37 лет, она занимает 91-е место в рейтинге WTA. На ее счету 12 титулов под эгидой организации. Она является финалисткой US Open и Уимблдона 2010 года.

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.