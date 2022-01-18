Теннисистка Касаткина вышла во второй круг Australian Open

ТАСС, 18 января. Россиянка Дарья Касаткина победила швейцарку Штефани Фегеле в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 25-м номером. В следующем круге она сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) - Анастасия Севастова (Латвия).

Касаткиной 24 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе четыре выигранных турнира под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros и Уимблдона. 31-летняя Фегеле занимает 145-е место в мировом рейтинге.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.