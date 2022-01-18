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Australian Open

Павлюченкова прошла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка победила представительницу Венгрии Анну Бондарь
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 18 января. Россиянка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Венгрии Анну Бондарь в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 10-м номером. В следующем круге она сыграет с австралийкой Самантой Стосур.

Павлюченковой 30 лет, она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году россиянка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, вышла в финал Roland Garros. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой WTA.

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.

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