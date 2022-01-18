Теннисистка Самсонова прошла во второй круг Australian Open

ТАСС, 18 января. Россиянка Людмила Самсонова победила представительницу США Эмину Бектас в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 23-летней россиянки. В следующем круге она сыграет с чешкой Маркетой Вондрусовой.

Самсонова занимает 39-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Также она является обладателем Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021). Бектас 28 лет, она располагается на 212-й строчке мирового рейтинга.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.