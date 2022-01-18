Организаторы финала Кубка мира в Тюмени примут все меры, чтобы защитить лыжников от ковида

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Организаторы финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет с 18 по 20 марта в Тюмени, предпримут все меры для защиты участников соревнований от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило.

"Мы рассчитываем, что к нам приедут все сильнейшие лыжники мира, хотя решение об их участии будут принимать национальные федерации, - заметил Курило. - Но кто будет бороться за кубковые очки, тот точно будет стартовать в Тюмени. Что касается защитных мер от коронавируса, то есть специальный райдер международной федерации, которому мы должны следовать. Будет сделано все, чтобы защитить участников соревнований от заражения ковидом".

Пандемия коронавируса стала причиной отмены двух январских этапов Кубка мира по лыжным гонкам, которые должны были пройти во Франции и Словении.

"Может ли пандемия коронавируса помешать проведению в Тюмени финала Кубка мира? Все будет зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в регионе ближе к началу соревнований. Но сейчас подготовка к этапу идет в полном объеме, билеты продаются очень хорошо. Не исключаю, что к окончанию Олимпиады они и вовсе закончатся", - продолжил собеседник ТАСС.

В программу финала Кубка мира, который пройдет в комплексе "Жемчужина Сибири", войдут шесть гонок (три мужские, три женские). 18 марта лыжники выяснят сильнейших в личном спринте свободным стилем, на следующий день состоятся масс-старты свободным стилем (10 км у женщин и 15 км у мужчин). Закончатся соревнования в воскресенье двумя гонками преследования классическим стилем (10 км у женщин и 15 км у мужчин). По итогам соревнований окончательно распределятся места в общем зачете, а лучших лыжников мира наградят хрустальными глобусами.