Коляда, Степанова и Букин чаще других фигуристов проверялись РУСАДА на допинг в 2021 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2021 году. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Серебряные призеры январского чемпионата Европы в танцах на льду Степанова и Букин, а также отказавшийся от участия в турнире из-за травмы Коляда были проверены на допинг РУСАДА по пять раз в 2021 году. Все эти спортсмены входят в число кандидатов на участие в Олимпиаде в Пекине. Букин в январе 2018 года без объяснения причин не был допущен Международным олимпийским комитетом до участия в Играх в Пхёнчхане.

Всего РУСАДА в 2021 году протестировало 47 российских фигуристов. Четыре раза был проверен на допинг Евгений Семененко, по три - Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Петр Гуменник, Александр Самарин и Тиффани Загорски, по два - Кирилл Алешин, Александра Бойкова, Макар Игнатов, Денис Ходыкин, Майя Хромых, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова, Дарья Павлюченко, Дмитрий Рылов, Анна Щербакова, Анастасия Скопцова, Евгения Тарасова, Александра Трусова и Дарья Усачева.

Карина Акопова, Андрей Багин, Егор Базин, Артур Даниелян, Диана Дэвис, Александр Галлямов, Елизавета Худайбердыева, Алена Косторная, Евгения Медведева, Анастасия Мишина, Аннабель Морозова, Владимир Морозов, Андрей Мозалев, Софья Муравьева, Елизавета Нугуманова, Аделия Петросян, Никита Рахманин, Даниил Самсонов, Ксения Синицына, Глеб Смолкин, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алина Загитова в 2021 году были проверены РУСАДА по одному разу.

Самым тестируемым РУСАДА фигуристом в 2020 году была Щербакова (четыре раза), в 2019-м - Косторная и Букин (по четыре).