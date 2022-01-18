Даниил Медведев заявил, что хотел бы превзойти прошлогодний результат на Australian Open

ТАСС, 18 января. Россиянин Даниил Медведев хочет превзойти результат прошлого года на Australian Open по теннису в Мельбурне, победив в финале. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба турнира.

Во вторник Медведев в первом круге Australian Open обыграл швейцарца Генри Лааксонена со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). В прошлом году россиянин дошел до финала турнира, в котором проиграл сербу Новаку Джоковичу.

"Я хотел бы превзойти прошлогодний результат, но это будет непросто. Я чувствую себя намного увереннее, чем в прошлом году, с точки зрения знания своей игры, того, на что я способен. Но я не думаю, что это что-то значит для самого титула", - сказал россиянин.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и посеян на первом в сезоне турнире Большого шлема под вторым номером. На его счету 13 титулов ATP. Россиянин является победителем US Open А 2021 года. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.