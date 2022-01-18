Фигуристка Хендрикс собирает средства для поездки на Олимпиаду

ТАСС, 18 января. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о сборе средств на поездку в Пекин, чтобы принять участие в Олимпийских играх. Спортсменка разместила сообщение с просьбой на своем сайте.

"В скором времени я надеюсь быть в Пекине, чтобы во второй раз представлять Бельгию на зимних Олимпийских играх. Однако, чтобы это произошло, мне нужна любая финансовая поддержка, которую я могу получить. Если вы также хотите поддержать меня, воспользуйтесь кнопкой пожертвовать. Любая финансовая поддержка более чем приветствуется, независимо от суммы, каждый евро будет иметь значение для меня", - говорится в сообщении.

Хендрикс 22 года, на Олимпиаде 2018 года она заняла 16-е место в женском одиночном катании. На прошедшем чемпионате Европы бельгийка стала четвертой, уступив россиянкам Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. В ее активе также бронзовая медаль этапа Гран-при в Италии в 2021 году.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.