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Олимпиада-2022 в Пекине

Глава Федерации бобслея России Аникина намерена прилететь на Олимпиаду вместе с командой

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Федерации бобслея России Елена Аникина намерена вылететь в Пекин на Олимпийские игры 31 января вместе с бобслеистами и скелетонистами. Об этом Аникина сообщила ТАСС.

"Я намерена быть на Олимпиаде от начала до конца, - сказала Аникина. - Улечу в Пекин вместе со своей командой 31 января, буду разделять с ней все радости и горести. Понимаю, что потеряю там немало нервных клеток. Я считаю, что на таких соревнованиях руководитель спортивной федерации должен быть обязательно".

"Да, я буду жить не в Олимпийской деревне, куда поселят только спортсменов и тренеров. Но на всех тренировках и соревнованиях намерена присутствовать и морально поддерживать команду", - добавила глава федерации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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