МОК может пересмотреть правила допуска на Олимпиаду спортсменов, переболевших ковидом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может сократить интервал между тестами на коронавирус и планируемой датой вылета в Пекин для переболевших спортсменов, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде. Об этом заявил операционный директор МОК Пьер Дюкре, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

По действующему регламенту, спортсмены, переболевшие коронавирусом, должны пройти дополнительное тестирование, если заболевание было перенесено за 30 дней до отправления в Пекин. Два ПЦР-теста необходимо сдать не менее чем за восемь рабочих дней до планируемой даты отъезда на Игры, их результаты должны быть отрицательными.

"Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры, - сказал Дюкре. - Это позволит увеличить число участников соревнований. Все подобные ситуации будут рассмотрены в отдельном порядке, чтобы МОК и оргкомитет "Пекин-2022" могли найти компромисс и сделать все возможное, чтобы допустить таких спортсменов. Но безопасность все равно стоит для нас на первом месте".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.