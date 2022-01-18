Россиянин Штырков проведет бой с бразильцем Сильвой 6 марта в Краснодаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Российский боец Иван Штырков проведет поединок против бразильца Леонардо Сильвы 6 марта в Краснодаре на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

"Менеджмент лиги АСА анонсировал следующий поединок бойца клуба "Архангел Михаил" Ивана Штыркова (19 побед, 2 поражения, 1 ничья). Второй номер рейтинга полутяжелого дивизиона организации встретится с четвертым - бразильцем Леонардо Сильвой (18-5-0). Бой пройдет 6 марта в Краснодаре", - сказано в сообщении.

"В 2019 году Иван готовил к бою с Сильвой своего одноклубника Михаила Рагозина, и тогда успех был на стороне российской команды. Кроме того, Штырков от раза к разу набирает во всех аспектах и всегда действует непредсказуемо в своих поединках", - добавили в пресс-службе.