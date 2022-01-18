РУСАДА проверяла биатлонистку Куклину на допинг чаще других спортсменок в 2021 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Биатлонистка Лариса Куклина, не включенная в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине, по итогам 2021 года стала самой тестируемой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменкой. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

31-летняя Куклина с января по декабрь была проверена РУСАДА на допинг девять раз. Такое же количество визитов в 2021 году инспекторы РУСАДА совершили к чемпиону России по марафонскому бегу Андрею Лейману.

Куклина в текущем сезоне выступала на предновогодних этапах Кубка мира, которые проходили в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Анси. Лучшими результатами спортсменки стали восьмое место в женской эстафете и 28-е место в индивидуальной гонке на 15 км, показанные на соревнованиях в Швеции. В январе Куклина выступала на этапах Кубка IBU (Международного союза биатлонистов).

В 2021 голу по восемь раз были проверены лыжники Александр Терентьев и Анна Грухвина, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова, бегуны Владимир Никитин и Константин Плохотников, а также серебряный призер чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков.