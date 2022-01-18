Раздельные старты будут организованы на "Лыжне России" в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Всероссийская гонка "Лыжня России" пройдет в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в особенном формате из-за пандемии - с раздельными стартами по 50 человек. Об этом журналистам сообщили в департаменте информационной политики области.

"Главный спортивный старт состоится 12 февраля в Нижнем Тагиле на территории комплекса "Аист". Старты будут организованы в несколько этапов по 50 человек. Также жители области могут принять участие в любительском забеге со 2 по 12 февраля в своем муниципальном образовании и передать данные на официальный сайт "Лыжня России - 2022 в Свердловской области", - цитирует департамент министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже утвердил состав оргкомитета, которому поручено провести соревнования на высоком уровне и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.