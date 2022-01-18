Алексей Березуцкий назвал новичка ЦСКА парагвайца Медину универсальным футболистом

Медина уже присоединился к команде на сборах в испанском Кампоаморе. Соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2024/25.

"Новичков у нас давно не было, Хесус выступал в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS), у него довольно неплохая левая нога, скорость, - сказал Березуцкий. - Медина достаточно универсальный футболист: может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим, но основная позиция - правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Чемпионат России отличается от MLS, но надеюсь, у него получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает".

Медине 24 года, с 2018 года он играл за американский "Нью-Йорк Сити", в составе которого стал победителем Кубка MLS в 2021 году. В сезоне-2021 парагваец провел 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

ЦСКА после 18 туров располагается на четвертом месте таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда на выезде встретится с московским "Спартаком".