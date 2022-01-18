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Олимпиада-2022 в Пекине
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Путин 25 января пообщается с олимпийской сборной России

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вероятнее всего, это произойдет по видеосвязи

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует 25 января пообщаться с олимпийской сборной РФ, отправляющейся на Игры в Пекин. Вероятнее всего, это произойдет по видеосвязи, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, так или иначе президент обязательно пообщается с нашей олимпийской командой. Но с учетом того, что в Китае очень жесткие требования к прибывающим на спортивные соревнования, и с учетом "омикрона", наверное, скорее всего, это будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков, подтвердив, что мероприятие запланировано на 25 января.

О возможности такой онлайн-встречи ранее во вторник сообщал ТАСС глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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