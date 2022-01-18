Ковтун: "Спартаку" надо расстаться с Понсе или Хендриксом, чтобы решить проблему лимита

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нидерландскому полузащитнику Йорриту Хендриксу или аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе следует покинуть московский "Спартак", чтобы клуб соответствовал требованиям лимита на легионеров во второй части сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России в составе "Спартака" Юрий Ковтун.

14 января спортивный директор красно-белых Лука Каттани сообщил на пресс-конференции, что команда столкнулась с проблемами, связанными с лимитом на легионеров. При нынешнем лимите, который вступил в силу перед сезоном-2020/21, количество иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми. На данный момент в заявке "Спартака" восемь легионеров, но в нее еще не включен новичок команды Шамар Николсон, которого красно-белые смогут дозаявить не раньше 29 января.

"Все будет зависеть от того, как футболисты будут воспринимать требования нового главного тренера Паоло Ваноли, - сказал Ковтун. - Понятно, что если мы говорим про места в заявке, то не думаю, что будет жесткая конкуренция, кто покажет себя с лучшей стороны, тот и останется. Сложно, конечно, говорить про это, но те легионеры, которые были в команде, более понятны для тренера, их кондиции и качества ясны".

"Кто является лишним легионером? Может быть, все-таки Понсе, вначале выглядел довольно неплохо, а потом не играл. Также не увидел игры Хендрикса на своей позиции. Наверное, вот эти футболисты. Опять-таки и [Квинси] Промес должен играть более ярко, и [Виктор] Мозес должен проявлять себя. Но выбор будет, давайте подождем", - добавил Ковтун.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно.

"Спартак" с 17 по 29 января проводит первый подготовительный сбор в ОАЭ. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.