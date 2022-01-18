Клуб "Ледяные Крылья" снялся с чемпионата Женской хоккейной лиги из-за проблем с финансами

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ярославский клуб "Ледяные Крылья" снялся с чемпионата Париматч - Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в связи с финансовыми трудностями. Об этом сообщает пресс-служба ЖХЛ.

Клуб также принес извинения всем участникам турнира.

Ранее команда из-за проблем с финансированием не смогла провести матч против "Агидели" 1 декабря, а также приехать на игры с "Бирюсой" 12 и 13 января. В середине ноября главный тренер "Ледяных Крыльев" Артур Надргулов сообщил ТАСС, что команда снимется с чемпионата, если не сможет найти источники финансирования до конца 2021 года. Игроки и персонал команды на тот момент не получали зарплату пять месяцев, клуб имел долги за организацию и проведение ряда матчей. Главный тренер также рассказал, что клуб обращался в лигу с просьбой помочь с поиском руководства.

"Ледяные Крылья" занимали последнее место в турнирной таблице ЖХЛ с четырьмя очками после 19 игр. Последний матч команда провела дома 30 ноября 2021 года против уфимской "Агидели", потерпев крупное поражение (1:18).