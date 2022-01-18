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КХЛ

Генеральный менеджер "Витязя" считает, что нужно доиграть регулярный чемпионат КХЛ

Ранее КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) следует доиграть регулярный чемпионат. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер подольского "Витязя" Игорь Варицкий.

КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах. Одним из вариантов продолжения сезона является проведение плей-ин. В таком случае команды, занимающие седьмое, восьмое, девятое и десятое места в каждой из конференций, разыграют две путевки в плей-офф. Ранее в минском "Динамо" заявили, что в клубе не считают этот вариант оптимальным.

"Сначала хотелось услышать официальную конкретную позицию по продолжению чемпионата, - сказал Варицкий. - Мы любую позицию примем, главное - играть в хоккей. Если объявят плей-ин, значит, будет плей-ин. Вообще, нужно доиграть все матчи регулярного чемпионата, все в равных условиях, сейчас практически у всех команд уехали сборники".

"Витязь" занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 48 матчах. В текущем регулярном чемпионате КХЛ каждая команда должна провести 56 игр.

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