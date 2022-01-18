РПЦ будет "пастырски" сопровождать олимпийцев, молебен в онлайн-формате пройдет 25 января

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Принимаемые китайской стороной беспрецедентные меры санитарной безопасности в рамках Олимпиады в Пекине не отразятся на церковной миссии и поддержке российских спортсменов, традиционный молебен перед началом Игр, как ожидается, пройдет в онлайн-формате 25 января. Об этом ТАСС во вторник сообщил ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Дмитрий Петровский.

"Сейчас вопрос прорабатывается, но с высокой степенью вероятности традиционное напутствие олимпийской и паралимпийской сборной предполагается осуществить в удаленном режиме 25 января. Мы надеялись, как обычно, помолиться вместе со спортсменами, тренерами, руководством Олимпийского комитета России и Министерства спорта России в храме Христа Спасителя, но, наверное, нам придется перейти в онлайн-формат, потому что спортсмены не могут выехать с тренировочных баз из-за необходимости следовать эпидемическим ограничениям и требованиям МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС). Точно так же и президент будет напутствовать олимпийцев в формате видеоконференции", - сказал Петровский.

Он уточнил, что по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возглавит молитву и обратится с напутственным словом к спортсменам председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

Отвечая на вопрос о том, поедет ли кто-то из представителей духовенства с олимпийцами на Игры, которые состоятся 4-20 февраля, Петровский отметил, что "Русская православная церковь традиционно пастырски сопровождает российских спортсменов-олимпийцев, не будет исключением и Олимпиада в Пекине".

Согласно положению Олимпийской хартии, принимающая сторона обязана организовать в Олимпийской деревне религиозный центр. Как напомнил Петровский, на предыдущей Олимпиаде в Пекине в 2008 году китайская сторона выполнила эту программу на самом высоком уровне, "даже шире, чем это предполагала Олимпийская хартия". Однако сейчас ситуация несколько иная: сложная эпидемиологическая ситуация в мире, по его словам, вносит "существенные изменения" в проводимую работу.

"Например, на играх в Токио деятельность религиозного центра в Олимпийской деревне была переведена в онлайн-формат, чтобы избежать скопления людей. Использовались QR-коды, чтобы верующие той или иной конфессии могли вступать во взаимодействие со священнослужителем своего исповедания. Как это в точности будет организовано в Пекине, я пока сказать не могу. Точно можно сказать, что - в развитие опыта Олимпиады в Токио - в Пекине предпринимаются беспрецедентные меры санитарной безопасности, которые накладывают определенные ограничения на привычный формат проведения Олимпийских игр", - сказал Петровский.