Мостовой не считает проблемой ситуацию с числом иностранных футболистов в "Спартаке"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ситуация с превышающим лимит количеством иностранных футболистов в "Спартаке" не является проблемой для московского клуба. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой.

14 января спортивный директор красно-белых Лука Каттани сообщил на пресс-конференции, что команда столкнулась с проблемами, связанными с лимитом на легионеров. При нынешнем лимите, который вступил в силу перед сезоном-2020/21, количество иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми. На данный момент в заявке "Спартака" восемь легионеров, но в нее еще не включен новичок команды Шамар Николсон, которого красно-белые смогут дозаявить не раньше 29 января.

"Те люди, которые приходят, понимают, что до них работали другие люди, они же приглашали других легионеров, поэтому здесь это не проблема, - сказал Мостовой. - Одни приходят, другие уходят. А в "Спартаке" нас приучили к тому, что каждые полгода или год меняются люди. Здесь никаких проблем нет, всего один лишний. Бывает, что кто-то выпадает из-за травм или из-за чего-то еще".

Мостовой отказался сообщать, от кого из легионеров, по его мнению, стоит отказаться. "Мне трудно сказать, кто может быть не нужен, все-таки новый тренер и руководство, кого они выберут, только им известно, - отметил собеседник агентства. - Если бы я выбирал? Не мне решать, ясно, что мы по телевизору или на стадионе видим, как и кто играет, у каждого есть свои вкусы".

"Не стал бы советовать, потому что люди за это большие деньги получают, которые приходят и уходят. А "Спартак", как мы всегда говорили, был, есть и будет, только единицы остаются в памяти у наших людей. Насколько тяжело будет выбрать Ваноли? Ничего страшного", - добавил Мостовой.

"Спартак" с 17 по 29 января проводит первый подготовительный сбор в ОАЭ. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.