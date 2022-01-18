Скорович: сборная России по мини-футболу ставит задачу выиграть чемпионат Европы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Основной задачей сборной России по мини-футболу является победа на чемпионате Европы, который пройдет в Нидерландах. Об этом ТАСС рассказал старший тренер национальной команды Сергей Скорович.

Чемпионат Европы с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Сборная России попала в группу С вместе с командами Польши, Словакии и Хорватии. 21 января россияне сыграют со словаками (19:30 мск), 25 января встретятся с хорватами (19:30 мск), 29 января проведут матч с поляками (16:30 мск).

"Наша задача - побеждать в каждом матче и завоевать чемпионское звание, - сказал Скорович. - Но не только мы этого хотим, ряд сборных, конкуренция очень высока. Мы приехали сюда, чтобы бороться за высокие места и чемпионство. Основная цель и задача - победа на чемпионате Европы".

"Я бы сказал, что европейские команды очень ровные, исторически сложилось, что многие команды являются фаворитами, среди которых команды Португалии, России, можно отнести сборные Казахстана и Италии, которая хочет завоевать трофей. Но сегодня есть команды, которые очень часто отбирают очки и портят нервы признанным лидерам. Мы видим, сколько команд играют вничью или с трудом побеждают. Уровень европейских команд в футзале подравнялся", - добавил Скорович.

Старший тренер сборной России отметил, что команде не будет легко на групповом этапе. "Если брать нашу группу, то просто с этими командами не будет, - сказал он. - Не говоря про то, что с хорватами мы отбирались на чемпионат мира 2021 года, выиграли в один мяч (4:3), на прошлом чемпионате Европы сыграли с поляками вничью со счетом 1:1, причем имея преимущество. Поэтому по соперникам все знаем, все разбираем, готовимся и тактически, и теоретически".

Сборная России примет участие в 12-м чемпионате Европы подряд. Россияне выигрывали турнир в 1999 году, пять раз занимали второе место, трижды - третье. Действующим победителем турнира является команда Португалии, которая завоевала титул в 2018 году.