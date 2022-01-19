Дортмундская "Боруссия" вылетела из Кубка Германии, проиграв команде второй бундеслиги

ТАСС, 19 января. "Санкт-Паули" из Гамбурга обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу. Встреча проходила в Гамбурге.

В составе победителей гол забил Этьенн Аменидо (4-я минута), у "Боруссии" отличился Эрлинг Холанд (58, с пенальти). На 40-й минуте встречи полузащитник "Боруссии" Аксель Витцель забил мяч в свои ворота.

"Санкт-Паули" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Германии, лидируя в турнирной таблице.

Кубок Германии по футболу разыгрывается с 1935 года. "Боруссия" является действующим обладателем трофея. "Бавария" - рекордсмен по победам в турнире (20 раз). У "Боруссии" пять побед на турнире. Финал текущего розыгрыша трофея состоится 21 мая 2022 года на Олимпийском стадионе в Берлине.