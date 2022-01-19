"Монреаль" обыграл "Даллас" и прервал шестиматчевую серию поражений в НХЛ

ТАСС, 19 января. "Монреаль" со счетом 5:3 победил "Даллас" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" отличились Кристиан Дворак (28-я и 43-я минуты), Майкл Пеццетта (28), Тайлер Тоффоли (42), Джош Андерсон (45). У "Далласа" шайбы забросили Якоб Петерсон (37), Тайлер Сегин (44), Джо Павелски (59).

Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отметился голевой передачей, всего форвард набрал 15 очков (шесть голов + девять передач) в 32 матчах текущего сезона. Защитник "Монреаля" Александр Романов очков не набрал.

"Монреаль" прервал серию из шести поражений, канадская команда набрала 21 очко в 38 матчах, она занимает последнее, восьмое место в таблице Атлантического дивизиона. "Даллас" идет шестым в Центральном дивизионе, набрав 38 очков за 36 встреч.

Следующий матч "Монреаль" проведет в гостях против "Вегаса", "Даллас" на выезде сыграет с "Баффало". Обе встречи пройдут 21 января.

В другом матче игрового дня "Ванкувер" обыграл "Нэшвилл" со счетом 3:1, в составе победителей одной голевой передачей отметился российский нападающий Василий Подколзин.