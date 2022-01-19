Три очка Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" победить "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

В составе "Тампы" шайбы забросили Виктор Хедман (14, 51-я минуты), Никита Кучеров (34), Пьер-Эдуар Бельмар (35), Матье Жозеф (56), Стивен Стэмкос (58). У "Лос-Анджелеса" отличились Блэйк Лизотт (29), Алекс Аяфалло (32), Артур Калиев (37) и Филлип Дано (60).

ТАСС, 19 января. "Лос-Анджелес" проиграл "Тампе" со счетом 4:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров также записал на свой счет результативную передачу, всего в текущем сезоне он набрал 15 очков (5 шайб + 10 передач) в девяти матчах. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился точным пасом, в его активе 19 (2+17) очков в 37 матчах. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 32 броска.

"Тампа" поднялась на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 59 очков в 41 игре. "Лос-Анджелес" идет вторым в Тихоокеанском дивизионе с 45 очками в 20 матчах.

В следующем матче "Тампа" 22 января в гостях встретится с "Анахаймом", "Лос-Анджелес" днем ранее примет "Колорадо".