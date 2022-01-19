Полузащитник ЦСКА Мухин чаще других футболистов проверялся РУСАДА на допинг в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин является самым проверяемым на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футболистом в 2021 году. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении ТАСС, футболист трижды проходил тестирование в РУСАДА.

Мухин по окончании прошлого сезона перешел в ЦСКА из московского "Локомотива". Игрок дебютировал в составе сборной России 27 марта в Сочи в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении (2:1), выйдя на замену на 86-й минуте. Всего в составе национальной команды он сыграл пять матчей.

По два раза были протестированы РУСАДА на допинг в 2021 году 11 российских футболистов. В список вошли Ильзат Ахметов, Игорь Акинфеев и Иван Обляков (все - ЦСКА), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Кирилл Кравцов, Даниил Круговой и Андрей Мостовой (все - "Зенит"), Дмитрий Тихий ("Химки"), Арсен Захарян ("Динамо"), Владислав Камилов ("Уфа"), а также Федор Смолов, перешедший в январе из "Локомотива" в московское "Динамо".

Всего РУСАДА за 12 месяцев прошлого года проверило на допинг 73 футболистов.