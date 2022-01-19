Аджоев: состав "Арсенала" конкурентоспособен, но клуб ищет футболистов для усиления

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Текущий состав тульского футбольного клуба "Арсенал" является конкурентоспособным, но поиск кандидатов для реального усиления ведется. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

"Арсенал" с 10 января проводит сбор в Турции, где готовится ко второй части сезона-2021/22. Руководитель тульского клуба в настоящее время находится на сборе вместе с командой.

"Мы довольны тем, как проходит первый сбор, - сказал Аджоев. - Команда работает в хороших условиях, есть все необходимое для тренировочного процесса и восстановления. Поле идеального качества находится рядом с отелем. Из того, что было запланировано на первые 10 дней, все выполнено".

"Вчера мы сыграли первый контрольный матч, соперником был венгерский клуб "Кишварда", сезон у них возобновляется 29 января, поэтому они уже завершают подготовку, - продолжил руководитель тульского клуба. - Встреча закончилась вничью со счетом 2:2, но надо понимать, что это игра на сборах. Результат здесь отходит на второй план - "Арсенал" сыграл двумя составами, все футболисты должны были получить игровую практику, и они ее получили, проведя на поле по одному тайму".

По словам собеседника агентства, до конца первого сбора "Арсенал" проведет еще одну игру. "Соперником будет другая венгерская команда - "Сегед". Новости о возможных новичках? Сейчас с нами работает белорусский нападающий Кирилл Сидоренко, находящийся на просмотре. В игре с "Кишвардой" он реализовал пенальти, посмотрим, что будет дальше", - отметил он.

Состав "Арсенала" соответствует решению поставленных задач

"Понимаю, что трансферные новости всегда всех очень интересуют, это абсолютно нормально и объяснимо, - сказал руководитель "Арсенала". - Но хочу сказать, что тот состав, который у нас есть сейчас, вполне конкурентоспособный. Он подходит для решения тех задач, которые стоят перед тульским "Арсеналом", в команде собраны хорошие, качественные футболисты. Да, усиление всегда необходимо, и мы работаем в этом направлении. Но это должно быть именно усиление, а не просто формальное привлечение нового игрока".

"Комментировать различные слухи и ход переговорного процесса по тому или иному футболисту мы не будем. Если же состоится реальное подписание кого-либо из новичков, то непременно об этом сообщим", - резюмировал Аджоев.

"Арсенал" после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков. Команда по дополнительным показателям опережает "Нижний Новгород", который располагается на 13-й строчке - в зоне стыковых матчей за право сыграть в элите российского футбола в сезоне-2022/23. В 19-м туре туляки 26 февраля на выезде сыграют с занимающим третью строчку "Сочи".