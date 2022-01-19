Президент "Барыса" выступил против плей-ин и досрочного окончания регулярного сезона КХЛ

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Проводить дополнительный турнир за места в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), как и досрочно завершать регулярный чемпионат, не является правильным решением. Такое мнение ТАСС высказал президент казахстанского "Барыса" Борис Иванищев.

КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах. Одним из вариантов продолжения сезона является проведение плей-ин, в рамках которого команды, занимающие седьмое, восьмое, девятое и десятое места в каждой из конференций, разыграют две путевки в плей-офф. Ранее в минском "Динамо" и "Нефтехимике" заявили, что не считают этот вариант оптимальным.

"Я тоже думаю, что это неправильно. Есть спортивный принцип, мы ждем результатов, чего скажет лига. Мы готовы играть в олимпийскую паузу, у нас один игрок уехал в сборную - [Томаш] Юрчо. Как лига решит, так и будет", - сказал Иванищев.

Ранее на совещании руководителей клубов с лигой президент ЦСКА Игорь Есмантович предложил завершить регулярный чемпионат, а в плей-офф должны попадать команды с учетом проведенных 45 игр. "Мы уже больше матчей сыграли, и отнимать очки тоже неправильно. Надо доигрывать матчи", - отметил он.