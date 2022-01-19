Грузинского бойца UFC Лазишвили дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 19 января. Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Звиад Лазишвили отстранен от поединков до 24 июля из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает Атлетическая комиссия штата Невада.

В ходе допинг-контроля перед боем с американцем Джонатаном Мартинесом в организме Лазишвили был обнаружен запрещенный антиэстрогенный агент кломифен. Поединок прошел 23 октября в Лас-Вегасе (США, штат Невада), Лазишвили проиграл единогласным решением судей. Грузинский боец получил дисквалификацию на девять месяцев, которая отсчитывается с даты сдачи теста.

Помимо дисквалификации, Лазишвили оштрафован на 15% от гонорара за бой, что составляет $1,8 тыс. Также он заплатит $326 в качестве судебных издержек.

Лазишвили 30 лет, на его счету 13 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Он выступает в легчайшем весе. Бой с Мартинесом был для него дебютным в UFC.