Стартовала продажа билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре

ТАСС, 19 января. Стартовал первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Первый этап продаж продлится до 8 февраля. В этот период любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов на официальном сайте ФИФА. При этом не имеет значения, в какой день данного этапа болельщик оставляет заявку. Если число заявок превысит количество доступных мест, то билеты распределят методом случайной жеребьевки.

Билеты на матчи группового этапа для иностранных болельщиков стоят от 250 до 800 катарских риалов (от $69 до $220), для местных - 40 катарских риалов ($11). Билет на финальный матч местным поклонникам футбола обойдется в 750 катарских риалов ($206), иностранным болельщикам придется заплатить от 2 200 до 5 850 катарских риалов (от $604 до $1,6 тыс.).

$11 - самая низкая стоимость билета на матч мирового первенства с чемпионата мира 1986 года в Мексике ($3 по тогдашнему курсу).

Второй этап пройдет до жеребьевки чемпионата мира, которая состоится 1 апреля. У болельщиков будет возможность приобрести билеты в порядке живой очереди. Дальнейшие этапы продаж пройдут после жеребьевки.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.