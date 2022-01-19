Нормативы для участия в зимнем чемпионате мира выполнили 22 российских легкоатлета

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который пройдет в марте в Белграде, к середине января выполнили 22 российских спортсмена. Об этом свидетельствуют материалы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 20 марта. Спортсмены, претендующие на участие в турнире, должны в определенный World Athletics квалификационный период выполнить отборочные нормативы. Если Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) к середине марта не будет восстановлена в международных правах, то российским легкоатлетам для поездки на мировое первенство кроме выполненного норматива необходимо будет иметь нейтральный статус.

По состоянию на 19 января выполнили нормативы Мария Ласицкене и Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз и Тимур Моргунов (все - прыжки с шестом), Дарья Клишина и Елена Соколова (обе - прыжки в длину), Екатерина Конева и Дарья Нидбайкина (обе - тройной прыжок), Екатерина Реньжина и Полина Миллер (обе - бег на 400 м), Кристина Макаренко и Игорь Образцов (оба - бег на 60 м), Александра Гуляева (бег на 800 м и 1 500 м), Елена Коробкина (бег на 1 500 м и 3 000 м), Светлана Аплачкина и Владимир Никитин (оба - бег на 3 000 м), Ксения Лабыгина, Сергей Шубенков, Артем Макаренко и Константин Шабанов (все - бег на 60 м с барьерами), Александр Лесной (толкание ядра).

Согласно решению World Athletics на ЧМ-2022 могут выступить не более 20 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. По состоянию на 19 января ни один российский спортсмен, за исключением Клишиной, не имеет нейтрального статуса.

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков пропускает зимний сезон и не претендует на участие в мировом первенстве в Белграде. Ласицкене получила право выступить на чемпионате мира в Сербии как победительница прошлого зимнего мирового первенства, проходившего в 2018 году в британском Бирмингеме.

Квалификационный период для выполнения отборочных нормативов на ЧМ в большинстве легкоатлетических дисциплин завершится 7 марта. С 25 по 27 февраля в Москве пройдет зимний чемпионат России, турнир для отечественных легкоатлетов станет одним из последних стартов, на котором можно будет выполнить норматив.