Отец Черышева заявил о готовности переболевшего ковидом сына сыграть с "Севильей"

ТАСС, 19 января. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев восстановился после перенесенного коронавируса и готов принять участие в матче чемпионата страны против "Севильи". Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев.

Россиянин не выходил на поле с 8 января, он повторно перенес коронавирус. Домашнюю встречу с "Севильей" "Валенсия" проведет 19 января в рамках 21-го тура.

"У Дениса все хорошо, он пропустил всего несколько дней. Перенес бессимптомно и на карантине продолжал заниматься на велосипеде, не отпускал игровой ритм, сейчас у них утренняя тренировка, потом будет объявлена заявка на игру с "Севильей", - сказал Черышев. - По самочувствию он говорит, что готов, все нормально, но несколько дней пропуска все равно могут сказаться. Плюс они играют два матча в неделю, тренировки сейчас были нетрудные, они ему легко дались".

В нынешнем сезоне в составе "Валенсии" россиянин провел 13 матчей в разных турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Испанский клуб после 20 игр набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.