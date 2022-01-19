УЕФА объявит цены на билеты на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в марте

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит стоимость билетов на финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге в марте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая. Решающая игра главного клубного турнира Европы пройдет на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене", вместимость которой составляет 63 026 зрителей. 19 января "Матч ТВ" со ссылкой на неназванный источник сообщил, что УЕФА определился со стоимостью билетов на финал. По данным телеканала, билеты в зону хоспиталити с включенными напитками и едой обойдутся в €1 390 (около 120 тыс. рублей), первой категории - €690 (около 60 тыс. рублей), второй категории - €490 (около 43 тыс. рублей), третьей категории - €90 (около 8 тыс. рублей).

"На сегодняшний день решение по ценовой политике билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не принято, - сообщили в пресс-службе оргкомитета. - Как и сообщалось ранее, УЕФА планирует объявить цены по билетной программе финала Лиги чемпионов в марте".

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Газпром Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. С того момента стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).

Санкт-Петербург продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов. Как сообщил ТАСС 18 января руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин, делегация УЕФА посетит российский город с рабочим визитом с 7 по 10 февраля.