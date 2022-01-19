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Массовый спорт

Матыцин: две трети жителей России удовлетворены спортивной инфраструктурой в стране

По словам министра спорта, мнение другой части население будет учитываться
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Две трети граждан России удовлетворенны спортивной инфраструктурой в стране, противоположное мнение другой части населения будет учитываться министерством спорта в дальнейшем. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Две трети жителей России удовлетворены спортивной инфраструктурой в стране, - сказал Матыцин. - Мнение другой части населения для нас не менее важно и будем ее учитывать. Люди, входящие в возрастную категорию старше 65 лет, говорят, что есть объекты, которые не всегда соответствуют их возможностям. Говоря о детях и подростках, они выбирают тот вид спорта, который приносит им удовольствие, для них очень важно проводить соревнования".

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
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