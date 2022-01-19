Футболист "Монако" Головин может сыграть в ближайшем матче чемпионата Франции

ТАСС, 19 января. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин может принять участие в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Монпелье". Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил агент футболиста Александр Клюев.

22 декабря 2021 года Головин не попал в заявку "Монако" на матч 19-го тура против "Ренна" (2:1), хотя был в списке футболистов, которые готовились к игре. По информации "Спорт-Экспресса", причиной стал сомнительный результат теста на коронавирус россиянина. В клубе решили не рисковать и оставили Головина вне команды.

"Он готовится. Надеемся, что он будет полностью готов к воскресенью, - сказал Клюев. - Подробнее рассказать не могу, медицинский штаб "Монако" дает информацию на официальном сайте. С Сашей все хорошо. Надеемся увидеть его 23 числа на поле".

Головину 25 лет, он перешел в "Монако" из московского ЦСКА в июне 2018 года. Контракт футболиста истекает в июне 2024-го. В сезоне-2021/22 он сыграл в 23 матчах в разных турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

"Монако" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка в 21 матче. В предстоящем туре команда сыграет с "Монпелье" 23 января.