СМИ: "Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Интернасьонала" Алберто

ТАСС, 19 января. Нападающий бразильского футбольного клуба "Интернасьонал" Юри Алберто может перейти в российский "Зенит". Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

По информации источника, приобретение бразильца позволит "Зениту" осуществить продажу иранского нападающего Сердара Азмуна во французский "Лион". Сумма возможного трансфера не сообщается.

Алберто 20 лет, он является воспитанником бразильского "Сантоса". С 2020 года играет за "Интернасьонал", за команду футболист провел 84 матча, забил 29 голов, отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом истекает в 2025 году.

"Зенит" занимает первое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 38 очков после 18 туров. Ближайший официальный матч клуб проведет 17 февраля дома против испанского "Бетиса" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате России "Зенит" 28 февраля примет казанский "Рубин".