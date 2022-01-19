Матыцин: вопрос ответственности за спорт в муниципалитетах должен быть отрегулирован

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вопрос распределения обязанностей в сфере спорта в муниципальных образованиях в России не отрегулирован. Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин на встрече экспертного клуба Минспорта в среду.

"Я вижу, что люди все больше и больше интересуются спортом. Наша задача - создание инфраструктуры, подготовка профессиональных кадров. К великому сожалению, у нас не отрегулирован вопрос, кто в муниципальных образованиях отвечает за спорт. Нам надо понять эту пирамиду и распределить ответственность", - сказал Матыцин.

Министр отметил, что люди стали чаще говорить о проблемах в спорте. "Вижу яркие примеры, как спорт организуется. Абсолютно уверен, что подойдем к вопросам корпоративного спорта. Видим, что много проектов рождаются, люди видят проблему и открыто об этом говорят. Невозможно сделать так, чтобы все были довольны, но к этому надо стремиться", - подчеркнул глава ведомства.