ЦСКА объявил об аренде турецкого футболиста "Лилля" Языджи

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Турецкий полузащитник французского футбольного клуба "Лилль" Юсуф Языджи перешел в московский ЦСКА на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Арендное соглашение с возможностью последующего выкупа трансфера рассчитано до окончания текущего сезона.

Языджи 24 года, он является воспитанником турецкого "Трабзонспора", за который выступал с 2015 по 2019 год, после чего перешел в "Лилль". В 89 проведенных матчах за французский клуб он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Турции он провел 38 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

ЦСКА после 18 туров располагается на четвертом месте в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с московским "Спартаком", встреча пройдет 26 февраля.