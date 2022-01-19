МОК не согласовал несколько графических элементов формы сборной России к Олимпиаде

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не согласовал несколько графических элементов на экипировке российских спортсменов при подготовке формы к Играм в Пекине. Об этом ТАСС рассказала основатель бренда Zasport, официального экипировщика олимпийской команды России, Анастасия Задорина.

"Мы изначально при разработке коллекции соблюдали все требования МОК, - сказала Задорина. - Что касается сложностей, нам, например, не согласовали несколько интересных графических элементов, которые могли бы стать ярким акцентом экипировки. Но при этом, несмотря на все ограничения, коллекция получилась цельной, все ее элементы хорошо миксуются друг с другом. И Россия присутствует на парадной форме в виде очертаний географических объектов - мы придумали специальный принт, к которому у МОК не возникло никаких замечаний".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, атлеты из России на Олимпиаде в Пекине не имеют права выходить в форме с изображением государственного герба и национального флага. В ноябре президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил журналистам, что МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.