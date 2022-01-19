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Олимпиада-2022 в Пекине

На олимпийской форме сборной России будет присутствовать национальная идентичность

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля
Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина ZASPORT
Описание
Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина
© ZASPORT

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Национальная идентичность будет присутствовать на форме российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС рассказала основатель бренда Zasport, официального экипировщика олимпийской команды России, Анастасия Задорина.

В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, отечественные атлеты на Олимпиаде в Пекине не имеют права выходить в форме с изображением государственного герба и национального флага.

"Думаю, все дизайнеры, которые разрабатывают форму для олимпийцев своей страны, стараются подчеркнуть национальную идентичность, - сказала Задорина. - Нам в этом плане сложнее, поскольку мы не можем использовать государственную символику, надпись "Russia". Но, несмотря на все ограничения, в экипировке есть элементы России, выраженные в географических объектах. Мы продолжаем идти в том же направлении, которое задали еще в коллекции для зимних Игр в Пхёнчхане: форма Zasport очень лаконичная, она создана с учетом мировых модных тенденций".

"Сейчас мы добавили новое цветовое решение - цвет цин, который имеет особое значение в культуре Китая. Когда все сборные выходят друг за другом на церемонии открытия Олимпиады - это такой большой показ мод, который смотрят сотни миллионов человек во всем мире", - добавила Задорина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Летние олимпийские виды спорта
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