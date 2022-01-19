Биатлонист Латыпов должен прибыть в Антхольц на этап Кубка мира 21 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов должен прибыть на седьмой этап Кубка мира в итальянский Антхольц 21 января. Об этом ТАСС сообщил личный тренер Латыпова Виктор Никитин.

6 января в германском Оберхофе, накануне пятого этапа Кубка мира, тест на коронавирус Латыпова показал положительный результат, после чего он был изолирован от национальной команды и помещен на карантин, срок которого должен закончиться 19 января. 17 января Латыпов вошел в список сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

"Сегодня и завтра он сдает тесты, и если все нормально, то 21 января переедет в Антхольц. Чувствует он себя нормально, ждем результатов тестов", - сказал Никитин.

Латыпову 27 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в эстафете, также в его активе серебро первенства Европы в миксте. Он трижды становился серебряным призером этапов Кубка мира в личных гонках, а также побеждал в эстафетной гонке.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 20 по 23 января. Олимпийский игры пройдут с 4 по 20 февраля.